Come sta Wanda Nara? “Malore a Buenos Aires”, fan in apprensione

Paura per Wanda Nara, che avrebbe avuto un malore mentre si trovava in Argentina. La showgirl si sarebbe sentita male a Buenos Aires, dovendo arrivando addirittura a ricorrere a un ricovero ospedaliero. In una situazione di salute che ancora non risulta chiara, i fan della famosa modella argentina sono in apprensioni: tutti sperano sia solo colpa dello stress eccessivo di questo periodo.

Malore per Wanda Nara a Buenos Aires

La donna stava male già da diverse settimana, con i medici che la seguivano che gli hanno imposto dei controlli al tappeto. Risultati che, come plausibile, hanno mostrato valori completamente sballati e che lanciano un allarme sulle condizioni di salute della modella. La donna è stata ricoverata d’urgenza in Argentina, con i medici che sperano di poter rispondere ai dolori che la stessa donna soffre da tempo.

Cosa è successo alla moglie di Mauro Icardi?

La donna si trovava in Argentina dalla famiglia, forse anche per trovare un pò di tranquillità nel rapporto burrascoso con Mauro Icardi. Da diversi mesi, i due vivono una situazione di profonda crisi, con la Nara immortalata a letto anche con un noto rapper argentino. Si presume, a questo punto, come la donna possa soffrire di un eccessivo stress, dovuto non solo al lavoro ma anche alla non brillante vita amorosa che sta attraversando.

La linea ufficiale del padre di Wanda Nara

Wanda Nara si sarebbe sentita male durante le registrazioni di Masterchef Argentina, dov’è la presentatrice del noto talent show internazionale. Proprio durante le registrazioni, la donna avrebbe subito dei problemi legati a dolori su tutto il corpo, che l’hanno spinta ad approfondire il suo stato di salute con il medico di fiducia. Come dice il papà della showgirl: “Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un po’ – ha assicurato l’uomo -. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non l’avrebbero dimessa”