Come votare a Sanremo 2022: televoto, codici cantanti e numero

Dopo la prima classifica generale, che ricordiamo essere parziale, oggi, per la terza serata del Festival di Sanremo 2022 il pubblico da casa potrà finalmente votare e giudicare le esibizioni dei 25 cantanti in gara. Sì, perché durante le prime due serate hanno avuto questo privilegio solo i giornalisti, gli esperti, i tecnici, ma ora toccherà ai telespettatori e alla giuria demoscopica 1000 (novità di questa edizione) votare il preferito. Ma come si fa? Quali sono i codici?

Come votare a Sanremo 2022: quali sono i codici

Votare da casa è molto semplice perché i telespettatori dovranno inviare tramite sms il codice, abbinato a ciascun cantante e comunicato nel corso della trasmissione, o dovranno digitare proprio questo codice sulla tastiera nel caso di chiamata da fisso. Ricordiamo che il televoto con chiamata telefonica può essere effettuato dalle utenze fisse in Italia di Wind Tre, Tim, A24 Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non è possibile farlo da telefono pubblici, telefono cellulari o da utenze fisse all’estero. Da telefono fisso bisognerà chiamare il numero 894.001, attendere il messaggio telefonico di risposta e digitare il codice di identificazione della canzone.

Sanremo 2022: il televoto tramite SMS, come fare

E’ possibile votare anche tramite SMS, ma questo può accadere solo se effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, Ho mobile e si può fare inviando un messaggio al numero 475.475.1, con il codice a due cifre di identificazione dell’artista-canzone.

Costi televoto Sanremo 2022

Ma quali sono i costi? Per ogni chiamata da utenza fissa all’utente verrà addebitato un importo di euro 0,51 IVA inclusa, mentre per ciascun SMS l’importo è di 0.50 euro IVA inclusa per messaggi inviati da utenze TIM, Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, mentre è di 0.51 euro IVA inclusa per quelli mandati da Vodafone, Ho Mobile, Wind Tre.