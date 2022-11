Con l’aiuto del cielo su Canale 5: trama, quante puntate sono e cast

Tutto pronto per il debutto su Canale 5 di una nuova serie tv franco-belga, che vedrà protagonista una coppia inedita: da una parte una poliziotta, dall’altra un novizio in un convento. Nel bel mezzo indagini da risolvere e misteri legati al passato. Stiamo parlando della serie Con l’aiuto del cielo, che prenderà il via questa sera, subito dopo Striscia la Notizia. Ma di cosa parla?

Quante sono le puntate della serie tv Con l’aiuto del cielo

Con l’aiuto del cielo, come anticipato, prenderà il via il 22 novembre alle 21.20 circa. E terrà compagnia ai telespettatori ogni martedì, fino al 27 dicembre. Gli episodi della prima stagione, infatti, sono sei e dureranno 90 minuti l’uno.

Di cosa parla, la trama

Protagonisti della serie tv sono Elli Taleb, capitano di Polizia a Montpellier e Clement, un giovane novizio di 33 anni. La poliziotta ha un caso da risolvere, proprio all’interno di un monastero, dove conosce Clement. I due diventeranno molto affiati, anche se sono diversi: la donna è atea, si occupa delle sorelle, Clement è colto e sa il fatto suo. Ma è segnato da un passato misterioso: non sa chi siano i suoi genitori.

Il cast

Nel cast: Sabrina Ouazani, Mathieu Spinosi. Ma anche:

Jerome Robart nei panni di un tenente

Christian Raouth

Myriam el Ghali-Lang

Siham Falhoune

Kelia Millera.

La serie è stata girata tra Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac. E tutti gli episodi, a partire da oggi, saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity.