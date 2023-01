Concerto Achille Lauro a Roma: ecco dove, date e biglietti

Achille Lauro è pronto a tornare sui palchi dei teatri nazionali a gennaio e febbraio con Achille Lauro Unplugged, gli eventi esclusivi in cui il pubblico potrà ascoltare per la prima volta live la performance del cantante con un arrangiamento del tutto rivisto in chiave acustica, una nuova versione più introspettiva ed essenziale prima a Roma e Milano e poi nelle tappe successive di Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze.

Il concerto di Achille Lauro a Roma

Achille Lauro torna a inizio anno in una nuova veste, per ben tre concerti evento il 22 e 26 gennaio e il 17 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Quelli del cantautore in Sala Santa Cecilia, saranno degli show intimi ed essenziali che lo vedranno per la prima volta esibirsi nei teatri. I tre live romani saranno anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo, “Che sarà”: una ballad intima prodotta da Gow Gow Tribe e Gregorio Calculli in cui Achille Lauro si interroga su un futuro comune a tutti.

l tour, prodotto da Friends & Partners, include 11 attesi appuntamenti in teatro tracciano il percorso di questo speciale viaggio in musica, che ha già registrato diversi sold out, in partenza dall’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma (22, 26 gennaio e 17 febbraio) per poi toccare il Teatro degli Arcimboldi di Milano (24 e 25 gennaio e 14 febbraio), il Teatro Augusteo di Napoli (2 febbraio), il Teatro Team di Bari (3 febbraio), l’Europauditoriumdi Bologna (13 febbraio), il Teatro Colosseo di Torino (20 febbraio), il Teatro Verdi di Firenze (23 febbraio).

Queste le parole di Achille Lauro in vista della partenza del tour: “Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live, ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole”.