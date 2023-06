Concerto Blanco allo Stadio Olimpico il 4 luglio 2023: biglietti e scaletta canzoni

Fan in fibrillazione per il concerto di Blanco allo Stadio Olimpico di Roma! La data da segnare in agenda è quella di martedì 4 luglio, quando il giovane cantante tornare sul palco per far emozionare e cantare tutti i suoi beniamini! Tanti i singoli che il cantante porterà sul palco, deliziando il pubblico con hit del passato ma anche con le imperdibili nuove uscite. Il concerto è prodotto da Vivo Concerti e Friends and Partners.

Concerti a Roma, azioni di contrasto ai bagarini per gli eventi dei Coldplay e Blanco

Il concerto di Blanco allo stadio Olimpico

Artista multiplatino (59 Platini e 4 Disco d’Oro all’attivo) con oltre 3 miliardi di stream complessivi, BLANCO ha in serbo per il suo pubblico uno show curato nei minimi dettagli, con setlist che include il meglio del suo repertorio, dalle hit di grande successo di “Blu Celeste” fino ad arrivare ai brani di “Innamorato”, il suo ultimo album certificato Disco di Platino, che porterà per la prima volta dal vivo proprio allo Stadio Olimpico.

“Per me è molto importante pormi sempre nuove sfide e cercare di alzare costantemente il livello. La prima delle due tappe sarà Roma, una città che per me è una seconda casa e che porto nel cuore per tantissime cose: famiglia, bellezza, calcio. Sto lavorando duramente per poter offrire uno spettacolo che possa essere magico, curato sotto ogni dettaglio per lasciare qualcosa a chi viene ad ascoltarmi. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Solo quando mi esibisco davanti alle persone riesco ad essere completamente sincero con me stesso e con gli altri e con questo live così speciale voglio donarmi al 100%.” , queste le parole del giovane cantante.

La band

Sul palco al suo fianco una band incredibile composta dal fedele produttore e polistrumentista Michelangelo, Carmine Landolfi, in arte Bdog, alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. Continua il sodalizio con Fabio Novembre che dopo aver creato l’allestimento del “Blu Celeste Tour” realizzando un’esperienza a 360° per il pubblico promette un nuovo incredibile show.

L’appuntamento al Meazza di Milano

L’estate live di BLANCO -tra i top player, con Sfera Ebbasta e Lazza, presenti nel nuovissimo singolo del producer multiplatino Drillionaire, “BON TON”- prosegue il 20 luglio con l’atteso appuntamento allo Stadio San Siro di Milano. Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.