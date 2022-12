Concerto di Elisa su Rai 2: ecco quando, data, orario e ospiti

Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, è una cantautrice, musicista, ma anche una produttrice discografica italiana. Nota soprattutto come cantautrice, Elisa, ha presentato il suo nuovo singolo, è impegnata in un tour teatrale e ha in programma anche una serata evento su Rai 2.

Un concerto speciale nel quale Elisa si esibirà affianco a noti colleghi

La Rai proporrà per tutti i fan della cantante che non hanno potuto seguirla in una delle sue esibizioni, la possibilità si ascoltarla giovedì 5 gennaio in un concerto speciale che Elisa ha tenuto a Milano. Una esibizione nella quale affiancheranno la musicista anche altri rinomati artisti; Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma, Mahmood, Tommaso Paradiso, Edoardo Leo, Paolo Fresu e Brunori Sas.

Gli impegni di Elisa in questo periodo sono numerosi. Venerdì 16 dicembre Elisa sarà presente in radio con il brano ‘Come te nessuno’ dall’album “Ritorno al Futuro/Back to the future”. Un brano con il quale la cantante aprirà anche il tour teatrale ‘An intimate night’. Uno spettacolo nel quale la musicista si esibirà con Simone Giorgini, Matteo Lipari, Dardust, Valentina Sgarbossa, Andrea Rigonat, caterina Coco e Alessio Cavalazzi.

Vincitrice di Sanremo 2001 con il brano ‘Luce’

Elisa è una delle artiste più apprezzate in Italia. Già nota, conquista ulteriore fama con la vittoria sul Palco dell’Ariston nel 2001 con ‘Luce’. Il suo successo è andato ben oltre i confini della nostra Penisola grazie anche ai suoi brani in inglese. È stata eletta anche miglior artista agli MTV Europe Music Awards. Ma sono davvero tanti i riconoscimenti che la cantautrice ha ottenuto nel corso della sua carriera.