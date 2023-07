Concerto Ultimo allo Stadio Olimpico venerdì 7 luglio 2023: ospiti, scaletta

I fan sono in delirio per l’imminente concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma. L’artista romano, infatti, si esibirà nel “tempio calcistico” capitolino nella serata di venerdì 7 luglio 2023. Un’occasione per riabbracciare il suo fedelissimo pubblico, illustrare le nuove canzoni con cui sta cavalcando le classifiche musicali e soprattutto riproporre i singoli più amati dal suo pubblico.

Verso il concerto di Ultimo alla Stadio Olimpico di Roma

Il cantautore romano ha iniziato ufficialmente il proprio tour estivo, che oltre Roma lo porterà a cantare in tutte le maggiori città d’Italia. Una serie molto importante di concerti per l’artista musicale, che in questo 2023 ha anche impreziosito il proprio background artistico con importanti cantautori della musica italiana: uno tra tutti, l’amatissimo Eros Ramazzotti. Dopo la data “zero” a Lignano Sabbiadoro, il cantautore è pronto a cavalcare i palchi per regalare momenti indimenticabili ai suoi fan.

Un tour di rivincita contro la stampa

Ultimo si dimostra un artista “controcorrente”, che spesso deve essere valutato con un’attenta riflessione e senza superarlo con troppa velocità. Negli ultimi mesi si è riaperta la ferita tra l’artista e la stampa, in tensioni che ormai vanno avanti da anni. Il ragazzo oggi è più adulto, più maturo, ma non ha dimenticato quelle “penne” che ne scrivevano male appena qualche anno fa, continuando a sbatterlo sulle pagine dei giornali anche per futili motivi personali.

La scaletta di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma

Il cantautore romano dovrebbe cantare queste canzoni sul palco dello Stadio Olimpico di Roma:

Anima tormentata

L’isola delle rose

Sai cosa c’è

Pornografia (Bianco paradiso)

Finché non mi seppelliscono

Un briciolo di allegria

Ancora, ancora, ancora

Giulia

Scusa

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra

Belladonna (Adieu)

Bon Ton

Fotocopia

Mezz’Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada