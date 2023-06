Concerto Venditti e De Gregori 2023 oggi alle Terme di Caracalla: scaletta canzoni

[adrotate group="9"]

A distanza di pochi giorni dal debutto del tour estivo, Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono pronti a ritornare a Roma, alle terme di Caracalla. Dopo le date del 5, 7 e 8 giugno, i due cantautori questa sera saranno, ancora una volta, nella Capitale, pronti a cantare e a portare sul palco i brani che hanno fatto la storia della musica. E che hanno fatto battere il cuore a migliaia e migliaia di italiani, segnando intere generazioni.

Come raggiungere le Terme di Caracalla per il concerto di Venditti e De Gregori

Sullo sfondo delle Terme di Caracalla, lì dove magia e storia si intrecciano, Venditti e De Gregori saliranno sul palco. Il concerto, come sempre, inizierà alle 21 e l’ingresso sarà in via Baccelli 160. Come si legge sul sito di Roma Mobilità, l’evento si può raggiungere anche con il trasporto pubblico con la linea B della metropolitana (la fermata più vicina è Circo Massimo). Di notte, invece, sullo stesso percorso della metro B c’è la linea di bus nMB), ma ci sono anche altre alternative con le linee di bus 3NAV, 75, 81, 160, 628, 671, 714 e di notte nMC, che segue il percorso della metro C.

La scaletta delle canzoni di stasera

Venditti e De Gregori, ancora una volta, saranno sul palco insieme, con un’unica band. Ecco la scaletta del concerto di stasera, che potrebbe subire in ogni caso delle variazioni:

Bomba o non bomba (Antonello Venditti cover)

La leva calcistici della classe ’68 (Francesco De Gregori cover)

Modena

Bufalo Bill

La Storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Dolce signora che bruci

San Lorenzo

Alice

Santa Lucia

Canzone

Dimmelo tu cos’è

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Che fantastica storia è la vita

Unica

Rimmel

Titanic

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Come canzoni richieste, invece, potrebbero esserci: Il vestito del violinista, Ricordati di me, Buonanotte fiorellino e Grazie Roma.