Concetta, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro a Uomini e Donne: chi è, età, lavoro

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre! Anche oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5 un susseguirsi di emozioni e colpi di scena animerà lo studio di Maria de Filippi. Quest’oggi per il trono over al centro dello studio c’è Alessandro. Per lui è scesa una nuova signora. La donna si chiama Concetta, conosciamola meglio!

Chi è Concetta: la nuova corteggiatrice di Alessandro

La signora scesa oggi per Alessandro si chiama Concetta ed è visibilmente emozionata! Nonostante la signora si sia già seduta di fronte a lui, Alessandro ha deciso di non iniziare questa conoscenza manifestando invece un interesse per la signora Gabriella, con la quale ha poi deciso si ballare. Alessandro ci ripenserà, come andrà a finire tra lui e la signora Concetta?