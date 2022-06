Cooper Noriega, star di Tik Tok trovato morto a 19 anni: è giallo

Ancora avvolta nel ‘mistero’ la morte di Cooper Noriega, il famoso tiktoker americano che ieri è stato trovato senza vita, a soli 19 anni, in un parcheggio a Los Angeles. Lui, che avrebbe compiuto 20 anni tra qualche giorno, era seguitissimo sui social, dai più giovani e ora è inquietante l’ultimo messaggio, quello pubblicato in cui parlava di ‘morire giovani’.

Come è morto Cooper Noriega?

Stando a quanto riporta TMZ, che ha citato alcuni paramedici intervenuti sul posto per soccorrere il ragazzo, il giovane non si trovava a bordo di un’auto e sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza. Solo l’autopsia, quindi, aiuterà a fare chiarezza, mentre gli agenti dovranno ricostruire le ultime ore di vita del 19enne, quello che su Tik Tok, social amato dai giovani, era diventato una vera e propria star.

L’ultimo post del tiktoker

Gli inquirenti stanno passando al setaccio l’ultimo video pubblicato dal tiktoker, quello che leggendolo con il senno di poi inquieta e fa venire i brividi. Lui, sdraiato in un letto e quel messaggio in primo piano: ‘Chi altro pensa che morirà giovane?‘. E lui, è morto giovane, ma come e perché ancora non è chiaro. Il giovane, tra l’altro, aveva da poco annunciato di aver aperto una discussione sulla piattaforma Discord: questo perché voleva parlare di problemi di salute mentale, cercare un confronto con chi aveva dovuto fare i conti con i suoi stessi problemi.

Cooper Noriega, infatti, aveva raccontato ai followers di aver lottato con la dipendenza e che ha scoperto questo ‘brutto mondo’ a soli 9 anni. Poi, però, ieri la tragica notizia: la sua morte, ancora tutta avvolta nel giallo.