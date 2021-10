Coppa del Mondo, chi sono i tre pasticceri italiani che hanno vinto: età e nomi

L’Italia continua a sbaragliare e a collezionare un successo dopo l’altro. L’Europa (e non solo) è tricolore: prima con la vittoria degli Europei di calcio, poi con le innumerevole medaglie d’oro vinte nelle Olimpiadi di Tokyo e nelle Paralimpiadi. Poteva bastare? Forse sì, ma gli italiani non si arrendono e sono diventati Campioni del Mondo anche nella pasticceria, tra un dolce, una decorazione e l’altra. Oggi i tre campioni azzurri saranno ospiti di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda ogni giorno alle 14 su Rai 1.

Coppa del Mondo di Pasticceria: chi sono i tre italiani che hanno vinto, nomi

I tre pasticceri campioni del Mondo sono italiani e sono: Lorenzo Puca, Andrea Restuccia e il più grande del gruppo Massimo Pica. Lorenzo Puca ha 32 anni, è nato a Pescara ed è maestro delle sculture di zucchero; Andrea Restuccia ha 28 anni, è originario di Cinque Fondi (Reggio Calabria), ma vive da sempre a Roma e lavora nella squadra della pasticceria Guerrino di Fano; Massimo Pico ha 36 anni, è milanese ed è l’esperto di cioccolato, ha origini salernitane ma è nel capoluogo lombardo che ha fondato la sua pastry school.