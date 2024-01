Coppa Italia 2023-24: quando si giocano ottavi e quarti, le date

Tutto pronto per il proseguo della Coppa Italia 2023-24: al momento, la Lazio è qualificata ai quarti di finale.

La Coppa Italia 2023-24 è entrata nel vivo con gli ottavi di finale, che hanno già regalato alcune sorprese. L’Inter, campione in carica, è stata eliminata dal Bologna ai tempi supplementari, mentre il Napoli è stato sconfitto in casa dal Frosinone per 4-0.

Coppa Italia 2023-24: gli ottavi di finale

Tra le altre partite, la Lazio ha superato il Genoa con un gol di Immobile, la Fiorentina ha battuto il Parma ai calci di rigore e la Roma ha vinto in casa della Cremonese. I quarti di finale si giocheranno il 10 gennaio 2024 e vedranno in campo sfide interessanti, come Lazio-Roma/Cremonese, Fiorentina-Bologna e Milan/Cagliari-Atalanta/Sassuolo.

Lazio e Fiorentina favorite nel tabellone

La Lazio e la Fiorentina sono le due squadre che sembrano avere le migliori carte in mano per arrivare in finale. La squadra di Sarri ha un attacco di grande qualità, con Immobile, Pedro e Zaccagni, e può contare anche su una difesa solida. La Fiorentina, invece, ha un gioco fluido e offensivo, con giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento.

Milan e Napoli in ripresa

Milan e Napoli sono due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera deludente, ma che nelle ultime settimane hanno ritrovato la forma migliore. Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato e può contare su un attacco temibile, con Giroud e Leao. Il Napoli, invece, ha vinto lo Scudetto nel 2023 e vuole rialzarsi da un inizio di stagione tutt’altro che buono.

Frosinone e Juventus outsider insidiose per sollevare la Coppa: come può finire?

Frosinone e Juventus sono due squadre che possono creare qualche sorpresa. Il Frosinone ha un attacco insidioso e può contare su un pubblico caldissimo. La Juventus, invece, ha un potenziale di grande qualità, ma deve ritrovare la continuità. La Coppa Italia 2023/2024 promette di essere un torneo equilibrato e ricco di sorprese.