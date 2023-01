Corrado Augias, chi è la figlia giornalista Natalia Augias: età, carriera, vita privata, Instagram

Natalia Augias è figlia del noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias e della giornalista Daniela Pasti che tanto tempo è stata inviata de La Repubblica, e ha scritto un libro con il marito: Tre colonne in cronaca. Anche Natalia come il papà e la mamma si appassiona al giornalismo e decide di seguire le orme del padre. Andiamo a conoscere più da vicino la vita privata e professionale della giornalista.

Chi è la figlia di Corrado Augias, Natalia?

Natalia Augias è nata a Roma il 16 gennaio del 1965, sotto il segno del Capricorno. Della sua vita privata si sa poco visto che Natalia ci tiene a stare lontano dalle luci dei riflettori. La sua vita è comunque certamente circondata da giornalisti, non solo il padre e la madre, ma anche il marito, il 59enne Pietro Suber è un giornalista e dopo aver lavorato tanti anni in Rai è diventato caporedattore a Mediaset. La coppia ha due figlie. Natalia è anche la nipote del famoso generale Nino Pasti, generale dell’Aeronautica.

Carriera

Natalia Augias ha iniziato a studiare presso la St. George English School Rome e li proseguirli in Inghilterra, a Bristol, dove ha studiato letteratura. Dopo un lungo periodo di studi e formazione la giornalista è diventata un’inviata di Rai 1 e si occupa principalmente di politica. Il legame con i genitori è molto forte, non solo perché è figlia unica, ma proprio per una vera e propria passione che in particolare il papà Corrado Augias, ha nei confronti della figlia che con orgoglio ha seguito le orme dei genitori.

Instagram

Natalia Augias non è molto attiva sui social, infatti, non ha un account su Instagram, ma ha un profilo Facebook dove conta 4.624 amici sul quale condivide foto di vita di tutti i giorni in compagnia di familiari ed amici.