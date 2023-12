Cosa vedere a Santo Stefano (anche in streaming), ecco la programmazione completa

Santo Stefano, la programmazione per il giorno successivo al Natale è chiara. Si tratta di una festività ulteriore: il palinsesto si adegua.

Santo Stefano è il giorno dopo Natale che serve – a livello concreto – per continuare a festeggiare e mettere insieme quanto raccolto nei giorni precedenti e rimasto ancora inutilizzato. Soprattutto a livello alimentare. Non serve quindi essere necessariamente satolli, è consigliabile lasciare qualche spazietto per gustarsi ancora alcune prelibatezze.

Tra una portata e l’altra rimane il dubbio su cosa vedere in televisione o in streaming. La scelta è vasta perchè tra varietà e nuove proposte si può solo fare la conta per cercare di vedere prima una cosa e poi l’altra. La volontà è quella di non perdersi nulla, ma non è semplice stare dietro a tutto. Questo vuol dire anche saper organizzare con pazienza la giornata. Ci ha pensato – molto bene – anche chi sistema i palinsesti per non lasciare senza contenuti chi ama la tranquillità di casa e la semplicità di un buon film.

Santo Stefano, cosa vedere in tv: la programmazione

Le piattaforme streaming ripiegano sui classici come “Il Principe Cercamoglie” e “Natale a tutti i costi”, poi ci sono le novità come “Improvvisamente a Natale mi sposo” o “Odio il Natale” con Beatrice Arnera e Pilar Fogliati. Altrimenti si passa alla programmazione normale. Consigliati da Aldo Grasso e non solo il film d’animazione La Sirenetta, riproposto su Raiuno, oppure lo spettacolo di Stefano De Martino. Da Natale a Santo Stefano. In diretta su Raidue.

Su Rete4 c’è Notting Hill, con Hugh Grant e Julia Roberts, mentre su Italia Uno è impossibile non notare la presenza del film con Doris Roberts e James Van Der Beek Mrs. Miracle – Una Tata Magica. C’è tutto per fare la differenza. Anche chi non ama le carte o i giochi di società durante le feste sarà soddisfatto. Gli idoli della tv e dello streaming non vi lasceranno soli.