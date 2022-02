Cosmo a Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista: età, carriera, canzoni, concerti, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a La Rappresentante di Lista, che gareggia, saliranno Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Insieme si esibiranno sulle note di Be My Baby (The Ronettes).

Cosmo a Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Cosmo, all’anagrafe Marco Jacopo Bianchi, è nato a Ivrea il 19 febbraio del 1982 ed è un cantautore, disc jockey e produttore discografico. E’ stato frontman dei Drint to me e ha pubblicato quattro album da solista. I suoi brani sono dei veri successi e il 21 maggio del 2021, quindi recentemente, ha pubblicato l’ultimo album ‘La terza estate dell’amore’. Ora è pronto a salire sul palco dell’Ariston con gli amici de La Rappresentante di Lista. Tra le sue influenze musicale ci sono: Lucio Battisti, Franco Battiato, Gigi D’Agostino.

Instagram

Con l’account Instagram @cosmo_marcojb vanta 116 mila followers.