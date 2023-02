Costantino Vitagliano: ‘Con Alessandra Pierelli era tutto vero, ho avuto tanto successo’

Costantino Vitagliano deve la sua fama alla partecipazione come tronista a Uomini e Donne. Ha raggiunto grande notorietà tra il pubblico. Poi ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna era troppa l’attenzione mediatica che c’era su di lui. Tanto da decidere di allontanarsi, ma ben presto tornò e da lì ha iniziato a occuparsi di eventi e crioterapia.

Dagli inizi al successo

Ha iniziato la sua esperienza nel mondo della tv solo per arrotondare, non voleva certo che diventasse un lavoro. Ma i programmi a volte saltano e la vita lo ha indotto a fare scelte diverse da quelle iniziali anche perché a soli 25 anni era uno dei personaggi più famosi del piccolo schermo. E a ripercorrere la sua carriera è stato proprio Costantino: “Io, a 16 anni, sono andato a lavorare nel bar di mio zio. Poi Enzo Jannacci e Paolo Rossi mi hanno preso a lavare i bicchieri al Bolgia Umana e lì sono passato alla sala a fare il ragazzo immagine. Poi mi sono fatto il fisico in palestra, sono diventato cubista, spogliarellista. Però non ho mai fatto il gigolò o il mantenuto o il pornoattore, tutte cose che mi hanno chiesto. Dopo, ho fatto il valletto da Paolo Limiti, ho fatto Casa Vianello. Sfilavo, posavo, portavo il book: 15 anni di gavetta. Ho lavorato pure con Fabio Fazio”.

La storia con Alessandra Pierelli

Nella sua esperienza a Uomini e Donne Vitagliano è stato legato a filo doppio con Alessandra Pierelli. La storia d’amore aveva fatto impazzire i fan ed “era tutto vero in quei 40 minuti di tv. Poi avevo altre vite”. In quel periodo di grande notorietà Costantino aveva un solo obiettivo: fare soldi. Per l’ex tronista si è trattato di anni di grande lusso nel quale anche solo la sua presenza in discoteca gli consentiva di fatturare “qualche milione”.

Le sue esperienze

A programmare e gestire le apparizioni di Costantino era Lele Mora, il re degli agenti “e ne ho pagato le conseguenze come tanti della sua agenzia. Vivevo nel palazzo dove aveva la sede lui. Per anni mi ha detto: prima o poi, verrai a lavorare da me. Poi, verso i 26, facevo il muflone a Quelli che il calcio e pensai che stavo diventando vecchio, allora mi feci convincere”. Ma rispetto agli influencer di oggi Costantino ha tanto da dire: “Ho fatto esperienze vere. gli influencer o aspiranti tali oggi se li lasci senza telefono sono finiti”. La sua è stata una vita intensa nella quale ha vissuto cinque anni a Madrid dove ha conosciuto Leo DiCaprio. Poi ha avuto il privilegio di stare in consolle con Phil Collins che suonava la batteria e ha conosciuto Beyoncé e Jay Z.