Cristiana Capotondi è incinta, ‘Primo figlio a 42 anni’: cosa sappiamo sulla gravidanza

Cristiana Capotondi è incinta e aspetta, all’età di 42 anni, il suo primo figlio dal compagno Andrea Pezzi. A dirlo il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato in prima pagina, in copertina, la bellissima notizia: l’attrice è in dolce attesa e dopo ben 16 anni d’amore i due presto diventeranno genitori.

Cristina Capotondi aspetta un figlio da Andrea Pezzi?

Ancora nessuna conferma dall’attrice, nessuna foto pubblicata sui social, nessun pancione in bella vista. Ma, stando a quanto dichiarato dal settimanale, l’attrice è in dolce attesa, dopo che per anni si è dedicata alla sua brillante carriera. La Capotando e Pezzi fanno coppia fissa dal 2006: innamorati e complici come non mai ora diventeranno genitori.

In un’intervista rilasciata al Corriere, l’attrice aveva parlato del senso di obbligo che vivono le donne nei confronti della maternità. E aveva spiegato che per lei la gravidanza era un atto naturale. Momento desiderato e, che, forse ora è finalmente arrivato. Non ci resta che aspettare la sua conferma, magari di vederla col pancione!