Cristiana di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Biagio

Uomini e Donne. Tutti incollati allo schermo per la puntata di oggi. E’ la volta di Stefano, per il quale sono giunte due nuove corteggiatrici molto avvenenti. Una della due è una simpatica signora molto legata alla campagna e agli animali, si chiama Cristiana, scopriamo insieme chi è!

Chi è Cristiana di Uomini e Donne

Cristiana è una donna simpatica, avvenente e molto legata alle sue passioni. E’ originaria di Roma ma si è trasferita a Montelibretti, in campagna, dal momento che ama profondamente la natura e gli animali. In particolare, oltre ai cani, Cristiana adora i cavalli, ne ha alcuni ed ama prendersene cura durante le sue intense giornate di lavoro. Stefano sembrerebbe essere molto interessato, anche perché ha trovato affinità proprio sulla tematica animali. Anche Stefano ha un cane, con il quale condivide spesso del tempo.

La fine della storia e il corteggiamento di Biagio

Cristiana, dopo una breve frequentazione con Stefano, è di nuovo single. Ma ha deciso di frequentare Biagio, il cavaliere napoletano molto discusso e chiacchierato del parterre maschile. Prima gli ammiccamenti in studio, secondo Biagio, poi il corteggiamento spietato: l’uomo, infatti, le ha fatto recapitare un bel mazzo di rose e una confezione di baci perugini, con tanto di biglietto romantico: ‘Prova a conoscermi’. Cristiana gli darà questa possibilità? Sì, i due sono usciti insieme e Cristiana ha raccontato di essere stata bene perché Biagio sa come prendersi cura delle donne. “E’ un uomo gentile, di cuore”. Ma per Cristina è solo un’amicizia. Niente di più!