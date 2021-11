Cristiano Caccamo: chi è, età, carriera, film, dove vive, chi è la fidanzata, mamma, nuovo film, Instagram, programmi tv

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Cristiano Caccamo, ma conosciamolo meglio!

Cristiano Caccamo: chi è, età, carriera, film e serie tv

Cristiano Caccamo è nato a Taurianova il 21 marzo del 1989 ed è un noto e amato attore. Figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, all’età di 15 anni ha lasciato la Calabria e si è trasferito in un convitto ad Assisi. Poi, si è diplomato al Centro sperimentale di cinematografia e nel 2010 ha esordito a teatro, mentre nel 2013 è stato protagonista di un programma, Anastasia Love Dance. Nel 2014 ha preso parte a La vita oscena, ma il suo primo film da protagonista è Cenere. Il debutto televisivo, invece, è arrivato nel 2015 prima con Questo è il mio paese, poi con Il paradiso delle Signore. Nel 2017, invece, Caccamo è entrato a far parte del cast di Che Dio ci aiuti, serie di Rai 1 di successo e nel 2018 ha esordito nella fiction Don Matteo. Ma non solo. Nel 2020 ha fatto parte del cast di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo in coppia con l’amica Diana Del Bufalo.

Cristiano Caccamo: chi è la fidanzata, vita privata

Sono diversi i flirt che sono stati attribuiti a Cristiano Caccamo, da Valentina Romani a Diana del Bufalo, quest’ultima sua grande amica. Al momento il bel Cristiano sembra single, lo è da tempo: troverà l’amore? Chissà…

Cristiano Caccamo: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @cristianocaccamo vanta 1 milione di followers.