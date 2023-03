Cristina Codicè, chi è la mamma di Maria Aluigi: età, fondazione, incidente mortale sull’A4

Maria Cristina Codicè è la mamma di Maria Aluigi morta nell’incidente che si è verificato a ottobre del 2022, ma è anche una socia fondatrice e presidente dell’associazione Cuore 21, nella quale si occupa degli aspetti gestionali e organizzativi.

Chi è Maria Cristina Codicè

Maria Cristina Codicè è nata a San Giovanni in Persiceto nel 1960. Si è diplomata all’Istituto Magistrale, è mamma di quattro figli e, trai i suoi impegni professionali c’è sempre stata l’impresa di famiglia nel settore dell’ospitalità.

Negli anni fonda diverse realtà nel campo educativo e nel settore del volontariato, tra gli altri proprio Cuore 21 che nasce nel 2015 a Riccione, per dare sostegno a tutte le famiglie che hanno persone con disabilità intellettive. Un impegno che viene rivolto anche ai bambini, sin dai 6 anni di età e che è rivolto a dare loro autonomia e la formazione necessaria a creare loro anche opportunità occupazionali.

Obiettivo dell’associazione Cuore 21

Obiettivo che perseguono cercando di formulare progetti che siano personalizzati, così da rispondere alle esigenze di ciascun ragazzo e lo fanno tramite laboratori artistici, manuali, cognitivi. Tutte attività finalizzate a creare adulti indipendenti, capaci di essere inseriti nella società anche a livello lavorativo.

Cristina Codicè è stata intervistata in varie occasioni in qualità di presidente dell’associazione, per specificare come e perché nasce l’organismo da lei presieduto, un’appendice del Centro Cuore 21 nato nel 1993. ‘Il nostro lavoro è rivolto all’autonomia delle persone con disabilità e all’inserimento lavorativo e quindi all’integrazione sociale’.

L’incidente sull’A4 nel quale sono morti 5 ragazzi dell’associazione tra cui la figlia di Codicè

Purtroppo la presidente dell’associazione lo scorso anno ha subito un lutto tremendo. A causa dell’incidente che si è verificato ad ottobre 2022 sull’Autostrada A4 sono morte sei persone, cinque ragazzi e ragazze con sindrome Down dell’associazione Centro 21 di Riccione e l’autista del pullman, tra questi anche la figlia di Codicè, Maria Aluigi.

Nello scontro sono morti il sindaco di Riccione Massimo Pironi che si trovava alla guida e cinque giovani: Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Una tragedia che ha sconvolto tutti i membri dell’associazione.

Il centro Cuore 21 è molto attivo anche su Instagram dove pubblica foto dei ragazzi impegnati nelle varie attività o solo in momenti di svago. Su cuore21_centro21 che ha come slogan ‘la bellezza di essere unici’ vengono pubblicate foto delle tante attività nelle quali i ragazzi dell’associazione sono impegnati.