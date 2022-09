Cristina Comencini, chi è l’ex marito Riccardo Tozzi: età, carriera, Cattleya, figlio, Instagram

Torna, dopo la pausa momentanea di ieri, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cristina Comencini, la regista figlia d’arte, che si racconterà a cuore aperto: dall’amore per Fabio Calenda al matrimonio naufragato con Riccardo Tozzi, noto imprenditore e produttore cinematografico e televisivo.

Dagli esordi al debutto di Riccardo Tozzi

Riccardo Tozzi è nato a Roma il 19 agosto del 1947 ed è il fondatore di Cattleya, una delle più grandi società di produzione cinematografia e televisiva indipendente. Dal 2011 al 2016, inoltre, è stato presidente dell’ANICA. Di lui sappiamo che ha frequentato il liceo ginnasio Augusto, che si è laureato in economia internazionale e che nel 1975 ha iniziato la sua carriera al cinema, nella Sacis. Ha curato la coproduzione e vendita di molti film, come: Padre padrone, L’albero degli zoccoli, prova d’orchestra, Identificazione di una donna. Nel 1986, invece, è stato chiamato a Mediaset per creare la struttura di produzione televisiva e per il gruppo ha curato molti film, come Jane Eyre, L’assedio.

La fondazione di Cattleya

Nel 1997 Riccardo Tozzi ha fondato la casa di produzione Cattleya e ha prodotto con la società oltre 60 film, tra cui grandi successi di critica e pubblico. Ha dato vita, tra l’altro, a prodotti come Romanzo Criminale – La serie e Gomorra.

L’ex moglie, Carlo Calenda

Riccardo Tozzi è stato sposato con la regista e autrice Cristina Comencini e dal loro amore è nato un figlio, il Dj e producer Luigi. Riccardo è patrigno di due figli della regista, il politico Carlo Calenda e la sceneggiatrice Giulia. Quando nel 2016 Carlo è stato nominato Ministero dello Sviluppo Economico, Tozzi si è dimesso da Presidente dell’ANICA per non destare sospetti e mettere a freno le malelingue sui conflitti di interessi.