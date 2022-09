Cristina Quaranta, chi è il marito Matteo De Stefani: età, lavoro, vita privata, figli e Instagram

Per chi non la conoscesse, stiamo parlando di Cristina Quaranta, volto storico Rai ed ex velina di Striscia la Notizia. Si tratta di una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Facciamo un po’ il punto sulla sua persona e il suo profilo, in attesa della puntata di questa sera in cui sarà protagonista.

Chi è, età e cenni biografici

Cristina Quaranta nasce il 14 agosto 1972 ed è del segno zodiacale del Leone, il suo primo titolo è quello di essere una showgirl romana. Anche lei, come anche altri protagonisti del cast del Grande Fratello Vip, è un volto storico della Rai fin da quando era giovanissima.

Il lancio nel mondo dello spettacolo

La Quaranta è stata lanciata nel mondo dello spettacolo da Gianni Boncompagni, per poi debuttare in tv a Domenica In. Negli anni 1995-1996 è stata, tra le altre cose, la velina bionda di Striscia la Notizia con la mora Alessia Merz (con la quale però non ha mantenuto i rapporti), esperienza che ha aumentato senza dubbio la sua popolarità in televisione e il suo bacino di fans.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni prima puntata 19 settembre 2022: chi entra stasera, cast e novità

Le esperienze nei reality

Poi, qualche esperienza anche nei reality, come quella del 2005, quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi 3. In seguito, ha poi lavorato come attrice, interpretando una piccola parte in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone nel 1990, così come ha preso parte alla fiction di Italia 1 Classe di ferro.

Negli ultimi anni una svolta: Cristina ha deciso di abbandonare da parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo a due lavori: di giorno lavora come commessa in un negozio di tessuti a Milano, mentre di sera lavora nel ristorante milanese Un sacco bello. Da settembre 2022, però, ha deciso di tornare in un reality show con la nuovissima stagione del Grande Fratello Vip.

Vita privata dell’ex velina

Cristina Quaranta, a quanto ci risulta, è stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, con il quale ha avuto anche una figlia, dal nome Aurora. Sul tema del ruolo della donna in famiglia, ad Eva 3000, qualche tempo fa, la Quaranta dichiarò quanto segue: “mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo.

La sua visione della coppia

Poi, sempre durante l’intervista, ha aggiunto: Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna e che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia”.