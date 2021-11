Cuori 2, si farà la seconda stagione della fiction Rai? Anticipazioni, trama e data di uscita nuovi episodi

Sta tenendo compagnia da circa metà ottobre la serie tv di Rai 1 Cuori, una fiction che racconta la medicina negli anni ’60, che ha ripercorso storie di medici pionieri che hanno rivoluzionato la scienza in quel periodo con metodologie all’avanguardia. Ma ora che il cerchio si sta per chiudere, sono in molti a domandarsi: si farà la seconda stagione?

Cuori, si farà la seconda stagione della serie tv di Rai 1?

La serie tv, creata da Riccardo Donna, che vede come protagonisti tra gli altri Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci, è ambientata negli anni ’60 in un ospedale di Torino e da settimane, ormai, sta tenendo incollati al televisore milioni di telespettatori. Ma si farà la seconda stagione? E’ questo quello che si chiedono in molti, che non vedono l’ora di sapere come potrebbe andare avanti tutta la storia. Al momento, tutto tace e l’azienda non ha lasciato trapelare nessuna ufficialità, ma non ha smentito neanche un’eventuale seconda stagione. Al pubblico, quindi, non resta che aspettare e capire cosa succederà, ma intanto l’ultima puntata, che andrà in onda il 28 novembre, è ancora tutta da godere.

Cuori anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2021: cosa succederà

Nel primo episodio dell’ultima puntata dal titolo ‘Cuori a metà‘, le condizioni di Cesare peggiorano e ha bisogno al più presto di un cuore nuovo: l’uomo vorrebbe che fosse proprio Alberto a fare l’operazione, ma il medico si troverà in una posizione difficile. Si troverà, infatti, in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova nei confronti di Delia. Intanto, proprio la cardiologa si sentirà in disagio per la presenza del marito.

Nel secondo episodio dal titolo ‘Fino all’ultimo respiro‘, in ospedale arriverà un nuovo direttore sanitario, che si rivelerà alleato di Mosca. Nel frattempo, Alberto e Delia resteranno in ospedale per studiare i nuovi bollettini che arrivano dal Sudafrica, mentre Cesare deciderà di tornare a casa.