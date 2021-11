Cuori, anticipazioni martedì 16 novembre 2021: trama della penultima puntata della fiction di Rai1

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori da quasi un mese Cuori, la serie di successo di Rai 1 interamente dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 ha rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia. Tra nuove tecniche, modelli all’avanguardia per quell’epoca e limiti imposti dalla scienza da superare per salvare la vita dei pazienti. Ma quando andrà in onda la sesta puntata? E cosa succederà?

Cuori, anticipazioni martedì 16 novembre 2021: cosa succederà, le ultime news e trama episodi

Cuori ritornerà, dopo la puntata di domenica 14 novembre, in onda in prima serata martedì 16 novembre. Nell’undicesimo episodio, vedremo Cesare rientrare dagli Stati Uniti e questo causerà non poco imbarazzo tra Delia e Alberto, che faticano a nascondere il loro sentimento. Intanto, Alberto vorrebbe rivelare il suo amore a tutti, la cardiologa è un po’ combattuta e indecisa. Tra l’altro, il rientro del primario è un duro colpo da incassare per Mosca, ma Cesare dall’America ha portato un’arma fondamentale, una valvola artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa. Peccato che la ragazza abbia deciso di abbandonare l’ospedale. Nel secondo episodio di martedì, il dodicesimo della serie tv, in ospedale arriva una nuova paziente, che discute animatamente con il marito, molto geloso. Questa scenata innesca una crisi cardiaca nella donna, che viene operata d’urgenza. Ma è sempre Delia ad avere un’idea e improvvisa, per salvarla, una tecnica che ha visto usare a Houston.

Quando va in onda la settima e penultima puntata di Cuori?

La settima e penultima puntata di Cuori, fiction di successo di Rai 1, andrà in onda domenica 21 novembre. Poi, dopo una settimana, il 28, ci sarà il finale di stagione: cosa succederà ai protagonisti che con le loro storie stanno appassionando e incuriosendo il pubblico da casa?