Cuori, anticipazioni puntata 7 novembre 2021: episodi di stasera, cast e location, prossima puntata

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca sempre meno al quarto e imperdibile appuntamento con la fiction di successo di Rai 1 Cuori, la serie interamente dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 ha rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti imposti dalla scienza.

Cuori anticipazioni puntata domenica 7 novembre 2021: trama episodi

Nell’episodio di questa sera dal titolo ‘La verità’, Delia è ancora sconvolta per quello che ha scoperto da Ilaria. Vuole scoprire tutto, ma Alberto continua a negare, così va da Luisa per chiederle aiuto. La donna, però, non ha intenzione di ritornare sul passato e per farla soffrire si limita a umiliarla, mettendo in dubbio l’amore che Alberto provava per lei.

Cuori, cast e location della fiction

La serie, che da settimane sta appassionando i telespettatori, è diretta da Riccardo Donna e vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.