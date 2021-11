Cuori, anticipazioni puntata domenica 14 novembre 2021: trama episodi, cast, prossima puntata, quando finisce

Torna l’appuntamento della domenica sera di Rai 1 con Cuori, fiction di successo giunta ormai alla sua quinta e imperdibile puntata. La serie, che da settimane appassiona migliaia e migliaia di telespettatori, è interamente dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 ha rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti imposti dalla scienza.

Cuori, anticipazioni quinta puntata domenica 14 novembre 2021: trama episodi di stasera

Nell’episodio di questa sera, Alberto è in un locale con Karen quando all’improvviso, tra la folla, un uomo di sente male. Si tratta di Gianni Sciortino, un playboy di certa fama, che viene ricoverato nell’entusiasmo delle pazienti, tutte in competizione tra di loro per accaparrarsi un autografo. Nonostante gli atteggiamenti da spaccone, Gianni è un osservatore e capisce subito che tra Delia e Alberto c’è del sentimento.

Quando va in onda la prossima puntata di Cuori? Anticipazioni sesta puntata

La sesta puntata della fiction Cuori andrà in onda, eccezionalmente, martedì 16 novembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti. La serie tv tornerà poi con la settimana puntata domenica 21 novembre e con l’ultima in programma il 28 novembre. Insomma, ancora pochi giorni per capire cosa succederà al gruppo di medici che sta tenendo incollati al televisore da settimane i telespettatori!