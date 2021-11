Cuori, anticipazioni settima puntata domenica 21 novembre 2021: quando finisce, trama episodi

Sta tenendo incollati al televisione migliori di telespettatori da quasi un mese Cuori, la fiction di successo di Rai 1 interamente dedicata a un gruppo di pionieri della medicina. Dottori che negli anni ’60 hanno rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia, tra nuove tecniche, modelli all’avanguardia per quell’epoca e limiti imposti dalla scienza da superare per salvare la vita dei pazienti. Ma cosa succederà nella puntata di domenica 21 novembre, ora che siamo a un passo dalla fine?

Cuori, anticipazioni settima e penultima puntata 21 novembre 2021: trama episodi

Doppio appuntamento settimanale con Cuori. Dopo la puntata eccezionale di martedì 16 novembre, la serie tv torna con la penultima puntata domenica 21 novembre: cosa succederà ai protagonisti? Nella puntata di martedì, nell’ultimo episodio, in ospedale è arrivata una nuova paziente, che discute animatamente con il marito, molto geloso. Questa scenata innesca una crisi cardiaca nella donna, che viene operata d’urgenza. Ma è sempre Delia ad avere un’idea e improvvisa, per salvarla, una tecnica che ha visto usare a Houston. Ci riuscirà?

Cuori, quando finisce la serie tv: anticipazioni ultima puntata

Manca sempre meno al finale di stagione di Cuori, la serie tv che da circa metà ottobre sta appassionando i telespettatori. L’ottava puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 28 novembre e il mese si chiuderà così in bellezza. Ci sarà la seconda stagione? Se lo chiedono in tanti, ma per il momento i fan devono pazientare perché non c’è nessuna certezza! Chissà…