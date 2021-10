Cuori, anticipazioni terza puntata domenica 31 ottobre 2021: la trama dei prossimi episodi

Ha debuttato il 17 ottobre scorso e già sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Stiamo parlando di Cuori, la nuova fiction di Rai 1 dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 ha rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando i limiti della scienza. Ma cosa succederà nei prossimi episodi in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, domenica 31 ottobre su Rai 1 in prima serata?

Cuori, anticipazioni terza puntata domenica 31 ottobre: cosa succederà?

L’episodio di domenica 31 ottobre, dal titolo “Tradimenti”, sarà incentrato su Agata, che arriverà in studio perché suo figlio deve fare una visita. E’ qui che Agata si renderà conto che il capo chirurgo Mosca ha al dito una fede e nel giro di poco tutte le bugie cadono. Ma non finisce qui. Alberto si troverà faccia a faccia con un incontro che non lo lascerà indifferente: rivedrà Ilaria, la donna con la quale aveva tradito Delia.

Il secondo episodio della serata, “Porte girevoli” è tutto concentrato sull’arrivo di Ilaria, che renderà complicata la vita in ospedale, soprattutto per il rapporto tra Alberto e Delia, che si fa sempre più teso e difficile. Intanto, è tutto quasi pronto per il congresso di cardiochirurgia e non bisogna perdere tempo.

Quando va in onda la terza puntata di Cuori su Rai 1?

La terza puntata della fiction, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda con due imperdibili episodi domenica 31 ottobre, in prima serata su Rai 1, subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti.