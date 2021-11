Cuori, anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2021: trama e come finisce la fiction Rai

Sta per chiudersi il cerchio attorno alle vicende dei protagonisti di Cuori, la fiction di Rai 1 che da settimane, ormai, sta riscuotendo un notevole successo. La serie, ambientata negli anni ’60, racconta la storia di un gruppo di medici, che ha rivoluzionato la medicina di quei tempi, tra scienza sì, ma anche amori, misteri, gelosie. Cosa succederà nell’ultima e imperdibile puntata, che andrà in onda domenica 28 novembre?

Cuori, anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2021: gli episodi, cosa succederà

Nel primo episodio dell’ultima puntata dal titolo ‘Cuori a metà‘, le condizioni di Cesare peggiorano e ha bisogno al più presto di un cuore nuovo: l’uomo vorrebbe che fosse proprio Alberto a fare l’operazione, ma il medico si troverà in una posizione difficile. Si troverà, infatti, in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova nei confronti di Delia. Intanto, proprio la cardiologa si sentirà in disagio per la presenza del marito.

Nel secondo episodio dal titolo ‘Fino all’ultimo respiro‘, in ospedale arriverà un nuovo direttore sanitario, che si rivelerà alleato di Mosca. Nel frattempo, Alberto e Delia resteranno in ospedale per studiare i nuovi bollettini che arrivano dal Sudafrica, mentre Cesare deciderà di tornare a casa.

Si farà la seconda stagione di Cuori su Rai 1?

Si farà la seconda stagione di Cuori? E’ questo quello che si chiedono in tanti, tutti i fan che hanno seguito con passione la serie di successo di Rai 1. Attualmente dall’azienda tutto tace, nessuna conferma ufficiale: bisogna essere pazienti, aspettare e capire quale sarà il futuro dei protagonisti!