Cuori, ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni episodi, trama e cast della fiction Rai

Si sta per chiudere il cerchio sulle vicende dei protagonisti di Cuori, la serie tv di successo di Rai 1 che da metà ottobre sta appassionando milioni di telespettatori. Dopo l’ultima e imperdibile puntata di domenica, i fan si fanno solo una domanda: ci sarà la seconda stagione?

Cuori, ci sarà la seconda stagione della fiction di Rai 1?

Cuori è una fiction che racconta la medicina negli anni ’60, ha ripercorso storie di medici pionieri che hanno rivoluzionato la scienza in quel periodo con metodologie all’avanguardia. Ma ora che il cerchio si sta per chiudere, sono in molti a domandarsi: si farà la seconda stagione? Al momento, tutto tace e l’azienda non ha lasciato trapelare nessuna ufficialità, ma non ha smentito neanche un’eventuale seconda stagione. E’ forse una speranza? Non ci resta che aspettare e capire cosa ne sarà del futuro di Cuori.

Cuori anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2021

Ultimi due episodi di Cuori dal titolo ‘Cuori a metà’ e ‘Fino all’ultimo respiro’. Nel primo, le condizioni di Cesare stanno peggiorando: il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia Alberto a impiantarglielo. Quest’ultimo, però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per quello che prova per Delia. Anche Delia si sente a disagio in presenza del marito e Cesare non ci mette molto a capire l’atteggiamento dei due, ma immagina sia dovuto a Luisa. Decide di andare a trovarla, ma durante la visita la donna gli insinua un dubbio: Alberto ha tradito lei e sta tradendo anche lui.

Nell’ultimo episodio, all’ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra subito un buon alleato di Mosca. Cesare non vuole arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il Capo chirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa. Lì, spulciando in uno scatolone arrivato da Houston, trova qualcosa che rende evidente la verità che per tutti questi mesi ha sempre avuto davanti agli occhi!