Da Affari Tuoi a Sanremo, cosa faceva prima del successo Amadeus? La sua vita era molto diversa…

Oggi è uno dei presentatori più amati della televisione. È entrato di diritto a far parte delle famiglie italiane, accompagnando i telespettatori nelle serate davanti al piccolo schermo con Affari Tuoi. Direttore artistico e conduttore di Sanremo, è quasi il testimonial della kermesse canora. Amadeus con il suo carisma, la sua semplicità, la sua affabilità, per quanto entri in punta di piedi nelle case dei telespettatori è capace di ‘sfondare’ lo schermo.

Per quanto sia un conduttore di grande successo, non tutti sanno cosa facesse Amadeus prima di approdare in tv. Una curiosità che sicuramente crea interesse nel pubblico, visto il ruolo di primo piano che oggi ricopre. Ma i suoi impegni professionali prima di approdare in televisione erano ben diversi da quelli attuali. Il suo lavoro era tutt’altro e il mondo dello spettacolo, e in particolare la musica, era per lui solo una grande passione che svolgeva nei ritagli di tempo.

Come è nata la carriera televisiva di Amadeus?

Tutto è nato per caso, come spesso succede nel mondo patinato dello showbiz. Amadeus era, infatti, un barista che coltivava il suo amore per la musica. Ad aprirgli la strada per il successo è stata l’amicizia con Claudio Cecchetto che gli ha permesso di approdare a Radio Deejay. Un esordio come disc jockey e poi tutto è stato in discesa per il presentatore che si è immediatamente messo in mostra per le sue qualità e ha conquistato pubblico e critica raggiungendo la conduzione di programmi quali: l’Eredità, I Fatti Tuoi, I soliti Ignoti…

Una carriera di successo nata da una grande amicizia

Una carriera di grande successo che lo ha portato alla conduzione di uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: il Festival. Da cinque anni ha il timone della competizione canora più seguita dal pubblico. Il format scelto da Amadeus si è rivelato vincente. La capacità di essere ‘uno qualunque’ seppure mantenendo il suo ruolo e la professionalità necessaria a guidare la kermesse, riuscendo a porre sul palco dell’Ariston personaggi noti del mondo dello spettacolo è piaciuta e piace ai telespettatori. Il suo aplomb e la capacità di districarsi anche in situazioni difficili lo rendono unico e gradevole agli italiani che non si dimostrano assolutamente stanchi della sua conduzione e continuano a premiarlo in termini di ascolti.