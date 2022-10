Da noi a ruota libera, anticipazioni 30 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Torna anche questa domenica, 30 ottobre, “Da noi a ruota libera” il programma in ora alle 17 e 20 su Rai1 condotto da Francesca Fialdini nel quale gli ospiti raccontano le loro esperienze personali. I partecipanti riportano le loro esperienze di vita e anche il loro percorso professionale, quello che li ha portati ad avere successo.

Tra gli ospiti: Red Canzian, Nency Brilli e Tosca D’Aquino

Anche in questa occasione saranno tanti i volti noti che si apriranno in un racconto “a ruota libera” sulle loro carriere. Tra gli altri ci sarà il cantante e compositore Red Canzian con il suo “Casanova Opera Pop”, spettacolo che riparte per il tour dopo aver avuto un grande successo di critica e di pubblico. Anche Nancy Brilli sarà ospite nel salotto della Fialdini per parlare anche del film “Amici per la pelle” attualmente al cinema e del suo ultimo impegno teatrale “Manola”. Un’altra attrice farà capolino nel salotto di “Da noi a ruota libera” si tratta di Tosca D’Aquino, protagonista di “Tutto per mio figlio” film per la tv in onda su Rai1 oltre a Massimo Bernardini conduttore di “Tv Talk”, in onda su Rai 3.

Un programma che racconta storie di successo e di vita

Un momento di intrattenimento e di forti emozioni quello che chiude la domenica pomeriggio su Rai 1 con Francesca Fialdini, nel quale gli ospiti si mettono a nudo raccontando le loro storie di vita e il loro percorso professionale. Non solo persone dello spettacolo, ma personaggi noti in diversi settori, capaci di arrivare al successo grazie al loro impegno professionale.