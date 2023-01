Da Noi a Ruota libera, anticipazioni di domenica 9 gennaio: chi sono gli ospiti del giorno

Torna domenica 8 gennaio ‘Da Noi a Ruota Libera’ il programma di Francesca Fialdini in onda su Ra1. Anche nel prossimo appuntamento domenicale volti noti del mondo dello spettacolo racconteranno al pubblico le proprie storie. Non solo personaggi famosi, ma anche gente comune capace di fare le scelte giuste e raggiungere il successo personale e professionale.

Chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini

Gli ospiti di questa puntata saranno: Nek, che ha da poco pubblicato l’album “5030”; ma anche Francesca Chillemi che tornerà sul piccolo schermo con l’attesissima settima stagione della serie campione d’ascolti “Che Dio ci aiuti”, in onda su Rai1 dal 12 gennaio; Pif, conduttore, autore, regista, attore, che dal 9 gennaio sarà in onda su Rai3, alle 20 e 15, con “Caro Marziano” e Roberto Morgantini, fondatore delle “Cucine Popolari” di Bologna. Morgantini insieme a Lucio Dalla ha dato vita a questa realtà capace oggi di servire ogni giorno pasti a 600 senzatetto emiliani.

La conduttrice ha la capacità di proporre ai suoi telespettatori aspetti della nostra società attraverso il racconto dei suoi ospiti che proprio grazie alla ‘ruota’ saranno chiamati a fornire aspetti particolari della loro vita, non semplicemente per fare spettacolo, ma per far riflettere, ma anche divertire il pubblico in studio e a casa.

A che ora e dove vedere il programma e le repliche

L’appuntamento torna, come consuetudine, l’8 gennaio alle 17 e 20 circa, su Rai 1 dopo Domenica In. Ancora una volta grazie agli ospiti ‘ Da Noi a Ruota Libera’ oltre ad intrattenere provocherà forti emozioni nei telespettatori. Il programma di successo è stato realizzato da Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Per coloro che sono interessati a rivedere puntate passate, sarà possibile grazie al servizio in streaming di Rai Play.