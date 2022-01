Da Noi a Ruota Libera, anticipazioni puntata 23 gennaio 2022: chi sono gli ospiti e a che ora inizia

Subito dopo Domenica In, spazio a una nuova puntata di ‘Da Noi…A Ruota Libera’, il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini e in onda a partire dalle 17.20. Tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi anche oggi ai microfoni della presentatrice, tra vita privata e carriera.

Da Noi A Ruota Libera anticipazioni 23 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Tra gli ospiti di oggi Nek, Fabio Volo e Cristina D’Avena. Ma non solo. In studio ci saranno anche Alberto Malanchino e Gianmarco Saurini, protagonisti della fiction di successo di Rai 1 ‘Doc nelle tue mani’. Non finisce qui. Il programma, giunto alla sua terza stagione, rimane fedele alla mission di raccontare in ogni puntata le storie di persone che hanno vissuto a ‘ruota libera’, che hanno seguito fino in fondo la loro natura. Tra non poche emozioni e risate!