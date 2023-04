Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 30 aprile 2023: anticipazioni puntata

Come ogni domenica che si rispetti, anche in quest’ultima del mese di aprile, è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione, a partire dalle 17.20 circa su Rai 1, Francesca Fialdini. Tra volti noti del mondo dello spettacolo e persone comuni, che si racconteranno a cuore aperto e che hanno saputo girare la ruota della fortuna dalla loro parte. Ecco tutte le anticipazioni di domenica 30 aprile.

Massimo Ceccherini ed Enzo Miccio a Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini, come sempre, è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti. Tra di loro, nella puntata di domenica 30 aprile, stando alle anticipazioni, Massimo Ceccherini, noto attore, regista, comico e sceneggiatore, che si racconterà in un’intervista intima e profonda. E ancora, tra gli ospiti anche Enzo Miccio, che spazierà tra le sue tante esperienze di vita come conduttore televisivo, stilista, wedding ed event planner.

Tutti gli altri ospiti, le interviste di domenica

Ma non finisce qui. La padrona di casa, Francesca Fialdini, accoglierà nel suo salotto anche Licia Colò, conduttrice, autrice televisiva, scrittrice, nota al grande pubblico per i suoi programmi di viaggi e per la sua attività di divulgazione scientifica. Lei si racconterà a cuore aperto, parlerà di sé e delle sue esperienze in giro per il mondo, ma anche, molto probabilmente, della fine del matrimonio, dopo 20 anni di amore, con suo marito Alessandro. E infine, Matteo Ward, un giovane attivista e imprenditore che si batte per rendere sostenibile il settore della moda e far conoscere il costo sociale e ambientale dell’industria del fast fashion in tutto il mondo.

L’appuntamento con Da noi a ruota libera, quindi, è per domenica 30 aprile su Rai 1, subito dopo Domenica In di Mara Venier. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e in replica (in forma gratuita) sul portale Rai Play.