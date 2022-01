Da noi a ruota libera non va in onda il 6 febbraio 2022: ecco perché si allunga Domenica In

Sarà una domenica ‘diversa’ e particolare quella del 6 febbraio perché su Rai 1 il palinsesto verrà stravolto. O meglio, subito dopo Sanremo non andrà in onda il programma ‘Da noi a ruota libera’ condotto da Francesca Fialdini, ma Mara Venier terrà compagnia al pubblico da casa fino alle 18.45, quando poi prenderà il via il quiz game l’Eredità, con un’edizione di Domenica In lunghissima.

Da noi a ruota libera domenica 6 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché

Come da tradizione, domenica prossima, il 6 febbraio, Da noi a ruota libera non andrà in onda perché Mara Venier, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, condurrà una lunga puntata di Domenica In, all’indomani della finale della 72eima edizione del Festival.

A che ora va in onda Domenica In il 6 febbraio 2022?

Domenica In andrà in onda il 6 febbraio con una lunga diretta, terrà compagnia per quasi cinque ore: dalle 14 alle 18.45.