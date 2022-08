Da The Witch a La Regina degli Scacchi: chi è Anya Taylor-Joy, film, biografia, fidanzato e Instagram

L’abbiamo conosciuta con la Regina degli Scacchi dove la sua interpretazione ha lasciato tutti a bocca aperta. Bella, ipnotica, una stella emergente di Hollywood che ormai ha dato il via alla sua brillante carriera. Conosciamola meglio!

Tutto su di lei

Il suo nome è Anya Taylor-Joy, è nata a Miami (Florida) il 16 aprile 1996 e ormai è un’attrice statunitense professionista cresciuta tra Londra e Bueons Aires. Fin da bambina la sua passione per la recitazione è stata molto chiara. A lei interessava il cinema e così a 16 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi completamente al suo talento.

Gli attacchi di panico per bullismo

Nonostante sia difficile da credere, è stata vittima per molto tempo di bullismo. A raccontarlo lei stessa in alcune interviste: “I bambini non mi capivano. Ero troppo inglese per essere argentina, troppo argentina per essere inglese, troppo americana per essere qualsiasi cosa”.

La sua carriera

Ha avuto il ‘boom’ grazie al film The Witch dove è stata protagonista nel ruolo di Thomasin. Una pellicola ambientata nel 1630 nel New England. Da lì, la sua carriera è stata “in discesa” con la partecipazione a diverse pellicole, eccone alcune: