Daily Amici21, puntata 16 febbraio 2022: anticipazioni e ultime news dalla scuola di Amici

Daily Amici21, cosa vedremo nella puntata 16 febbraio 2022. Anticipazioni e ultime news dalla scuola di Amici che torna tra poco con un nuovo appuntamento. Il talent tra i più noti della tv sta entrando nel vivo e presto partirà lo spettacolo del serale. Ma cosa vedremo oggi pomeriggio nel daily? Ecco tutte le anticipazioni.

Daily Amici21, riassunto puntata 15 febbraio 2022

Nella puntata di ieri, mercoledì 15 febbraio 2022, non sono mancati colpi di scena e sorprese. Momento di confronto tra il cantante LDA, colpito da una crisi, e Rudy Zerbi. Il prof Rudy Zerbi vuole che LDA faccia suo il palco di Amici 21 e superi le sue paure, per questo gli chiede di cantare il suo nuovo inedito ”Io volevo solo te”. Faccia a faccia anche tra la prof Pettinelli ed Albe in merito ai suoi commenti a caldo post puntata.

Anticipazioni Daily Amici21 puntata 16 febbraio 2022, ultime news dalla scuola di Amici

Ma cosa vedremo oggi? Al momento non è ancora trapelato nulla in merito alla puntata odierna. L’appuntamento è, come sempre, per oggi alle 16.10 su Canale 5. Vedremo dunque cosa ci riserverà il daytime di oggi.