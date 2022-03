Dal GF Vip a La Pupa e il Secchione: il grande ritorno di Lulù Selassié

Lulù Selassié. Al suo secondo appuntamento, il docu-reality di Barbara d’Urso è già un enorme successo mediatico, e questo grazie anche e soprattutto agli ospiti e agli opinionisti che non fanno mai annoiare il pubblico e gli spettatori da casa. Nella prossima puntata non mancheranno le sorprese, i colpi di scena che riguarderanno gli ospiti presenti in puntata.

Lulù Selassié ospite de La Pupa e il Secchione

Tra i tanti ospiti, anche una protagonista d’eccellenza. Infatti, ad impreziosire il parterre di questa imminente serata ci sarà, anche se solo per una sera, anche la principessa Lulù Selassié, l’ospite speciale della trasmissione. Durante la puntata, inoltre, farà il suo ingresso anche Gianmarco Onestini.

Novità in arrivo per la principessa: vuole un bambino

Ci saranno importanti risvolti. Infatti, l’arrivo di Lulù tra le pupe dello show sarà determinante per i concorrenti in gara durante la serata. Toccherà proprio alla principessa, sottoponendosi ad una prova, dare un vantaggio ad una delle coppie in gara. La principessa ora è al top della sua vita: una storia d’amore con il suo caro Manuel Bortuzzo e, inoltre, il desiderio sempre più forte di avere un bambino. Lo ha rivelato lei stessa, durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante la sua trasmissione.

Cosa accadrà in puntata questa sera

Nel frattempo, lo show di Italia1 si veste di nuove dinamiche accattivanti che, come visto, lo avvicinano molto più al reality. I concorrenti, inoltre, dovranno sottoporsi a delle prose, come ad esempio il famoso ”Zucca Quiz”, con il quale verrà sancita la classifica tra tutti i partecipanti in ballo. Inoltre, due coppie dovranno sfidarsi nel cosiddetto ”Bagno di cultura”, alla fine del quale la coppia che ne uscirà sconfitta dovrà abbandonare il format. Come andrà a finire?