Damiano David scrive “Grazie Roma” su Instagram: nuovo botta e risposta con un tifoso della Lazio. Ormai il frontman dei Maneskin si è abituato a stuzzicare i tifosi biancocelesti, come deve aver fatto anche nell’ultimo post Instagram. Per ringraziare delle due date sold out nella Capitale, ha scritto “Grazie Roma ❤️ ‎💛” in un suo ultimo post. Frase che non è piaciuto a un tifoso della Lazio, che ha commentato sotto il post del cantante aprendo l’ennesimo botta e risposta calcistico.

Damiano David stuzzica nuovamente i tifosi laziali?

Damiano David ringrazia pubblicamente tutti i fan, considerato come le due date al Palazzetto dello Sport dell’Eur sono andate sold out nel giro di pochi giorni. Ma ha voluto farlo a modo suo, magari ribadendo l’amore per la sua squadra del cuore: la Roma. Infatti, nello scrivere i ringraziamenti, ha pensato bene di aggiungerci anche i cuori con i colori del club, ovvero il giallo e rosso. Ennesima stoccata ai laziali, oppure un’azione senza malizia?

Chissà, ma lo stesso Damiano non è nuovo a queste situazioni. Già negli scorsi mesi, era salito sul palco di un concerto in USA con la sciarpa della Roma. Poi, si era fatto immortalare in Tribuna Monte Mario mentre andava a tifare i gialorossi. Per non finire, l’ennesimo battibecco mediatico dove sminuiva il tifo biancoceleste. Insomma, soliti dispettucci calcistici che caratterizzano la goliardia del tifo nella nostra Città Eterna.

Il tifoso che ha commentato il post del cantante, probabilmente non era nuovo a questi “litigi calcistici” con il cantante. Infatti, lo stesso Damiano gli ha risposto di seguito: “Ti faccio chiudere il profilo un’altra volta”. Situazioni non nuove, come detto. Già negli scorsi mesi, il cantante fece ilarità con un posto dove scriveva: “La cosa peggiore era una ragazza con la maglia della Lazio”, per commentare un concerto dei Maneskin a Philadelphia.