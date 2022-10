Damiano Severoni de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Al via il conto alla rovescia per la nuova edizione de Il Collegio. Protagonisti, come sempre, venti ragazzi, che dovranno vivere nella struttura, rispettare le regole e superare le prove. Tra i nuovi concorrenti c’è Damiano Severoni. Ecco cosa sappiamo di lui.

Damiano Severoni: età, chi è, da dove viene

Damiano Severoni ha 16 anni e viene da Tivoli. Dai suoi amici viene chiamato “Sancho”. Damiano è cresciuto senza il papà, che lo ha lasciato quando aveva solo quattro anni. Ha vissuto la sua infanzia con la mamma, la nonna e il fratello maggiore.

L’amore per la nonna Rita

Il nuovo allievo del Collegio ha “tantissime fan” come lui stesso afferma, ma la sua preferito è la nonna Rita, che il ragazzo definisce il suo “amore segreto” e la sua “seconda mamma”.

Nonostante l’enorme amore che prova anche per la mamma, Damiano sente comunque il vuoto lasciato dal padre che ad oggi, per lui, rappresenta l’esempio di ciò che un uomo non dovrebbe mai essere. “Sono cresciuto senza un papà, solo con mamma e i suoi sacrifici. Mamma è la donna più forte che io abbia mai conosciuto” ammette.

Un carattere “vulcanico”

A Tivoli il giovane è conosciuto da tutte le vecchiette del quartiere perché è sempre pronto a dare una mano: “Sono un tipo altruista”, dice Damiano. Ma oltre ai lati positivi, c’è anche qualche difettuccio che il giovane ammette di avere: “Sono permaloso e irascibile”. Oltre a questo il suo temperamento è “vulcanico”, al punto che la mamma lo ha salvato con il nome di “Tzunami” sul suo telefono.

Instagram

Damiano si chiama damiano.severoni su Instagram, dove conta oltre 5mila follower.

