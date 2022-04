Daniel Sentacruz Ensemble: chi sono i componenti oggi, età, carriera e canzoni

Tutto pronto per il solito appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, anche i Daniel Sentacruz Ensemble, un gruppo musicale italiano che è stato fondato nel 1974.

Dalla prima formazione ai singoli di successo della band Daniel Sentacruz Ensemble

La band si è formata nel 1974 su iniziativa di tre musicisti, Ciro Dammicco, Gianni Minuti Muffolini e Gianni Calabria, che hanno deciso di unirsi alla ex cantante dei Flora Fauna Cemento, Mara Cubeddu, alla cantante modenese Rossana Barbieri, ad Angelo Santori, ex componente de i Ramighi, a suo fratello Bruno Santori e ad alcuni componenti del complesso La Zona Verde.

Il primo singolo di successo e di debutto è Soleado, con cui hanno partecipato al Festivalbar nel 1974. A questo è seguito il brano Un sospero, che è diventata la colonna sonora della pubblicità della grappa Bocchino, interpretata da Mike Bongiorno. Due anni dopo, nel 1976, il gruppo ha partecipato a Sanremo con la canzone Linda bella Linda, che si è classificata all’ottavo posto. Poi, sono tornati sul palco dell’Ariston nel 1978 con il brano 1/2 notte.

Il gruppo si forma di nuovo nel 2018: chi sono i componenti oggi

Dopo alcuni cambi di formazione, nel 1979 il gruppo ha abbreviato il nome in Sentacruz, poi nel 1982 la band si è sciolta. Nel 2010, però, il gruppo si è ricomposto come trio con Gianni Minuti Muffolini, Gianni Calabria e Rossana Barbieri: insieme hanno partecipato ad alcune trasmissioni come I migliori anni, poi nel 2018 si è unita anche Mara Cubeddu.

Attualmente, quindi, Rossana Barbieri e Mara Cubeddu sono la voce, mentre Gianni Minuti Muffolini è voce e chitarra.

Chi è Rossana Barbieri

Rossana Barbieri, meglio conosciuta come Linda Lee, è nata a Vignola l’8 aprile del 1953. Sorella dello scrittore e viaggiatore Gio, Rossana ha iniziato a 16 anni a lavorare come indossatrice, poi nel 1969 è stata eletta Miss Modena e nel 1970 ha partecipato a Miss Italia. In seguito, ha interpretato una pubblicità per la Lancia, ma la sua carriera come cantante è partita nel 1974, quando aveva poco più di 20 anni. Giovanissima, infatti, è entrata a far parte del gruppo Daniel Sentacruz Ensemble, ma ha esordito anche come solista e nel 1980 ha partecipato a Sanremo. Della sua vita privata, invece, sappiamo che è sposata e che negli anni ’80, all’apice del successo, è diventata mamma di due gemelli, Giacomo e Gabriele.

Chi è la voce Mara Cubeddu

Mara Cubeddu è nata a Monza il 5 maggio del 1954 ed è una nota cantante, celebre per essere stata la vocalist dei gruppi musicali Flora Fauna Cemento e Daniel Sentacruz Ensemble. Sappiamo che è stata scoperta da Mario Lavezzi e che, con il soprannome Bea, ha duettato con Lucio Battisti nella canzone Due mondi.