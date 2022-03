Daniela di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Instagram, Davide

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio Daniela, una dama del parterre femminile del trono Over.

Daniela di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Giovanni

Daniela è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato di sempre. Di lei non abbiamo nessuna informazione: è una bella donna, bionda, ma non si sa nulla sul suo passato e sul suo lavoro, se non che ha un accento campano. Impareremo a conoscerla meglio durante il suo percorso? Sappiamo che ha frequentato Giovanni, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile. Prima i baci, la bella complicità mentale, poi la fine di tutto, tra non poche polemiche e dubbi.

Le frequentazioni

Daniela, dopo la delusione avuta con Giovanni, ha deciso di rimettersi in gioco. Ha conosciuto Massimo, Pierpaolo e Nicolò, ma con nessuno dei tre è nato qualcosa. Anzi. Per Daniela sono uomini senza attribuiti: l’hanno trattata allo stesso modo, con la solita distanza. ‘Per me è importante sentirsi, telefonarsi. Non mi basta farlo ogni tanto’ – ha spiegato la dama del parterre femminile. Riuscirà a trovare prima o poi l’amore?

Daniela e Davide: come procede la conoscenza

Daniela, dopo le tante delusioni, ha deciso di rimettersi di nuovo in gioco. E ora sta conoscendo Davide, un cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, un uomo che definisce libero, indipendente. Tra i due la complicità non manca, Daniela ha catturato Davide con la sua dolcezza, la sua simpatia e tutti sperano che possa davvero nascere l’amore. Sarà la volta buona?