Daniela Poggi: chi è, età, carriera, figli, chi è il marito, Instagram, film, dove vive, ultimo libro, Alzheimer, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Daniela Poggi! Ma conosciamola meglio!

Daniela Poggi: chi è, età, carriera, altezza

Daniela Poggi è nata a Savona il 17 ottobre del 1954 ed è un’attrice e conduttrice televisiva. Nel 1977 ha partecipato al Festival di Sanremo come ballerina durante l’esibizione dei Matia Bazar, poi nel 1978 ha condotto la trasmissione Edizione straordinaria su Telemilano, rete che più tardi diventerà Canale 5. Nel 1978 Daniela ha anche debuttato in teatro e ha iniziato a dividersi tra cinema e televisione. Ma non solo. Dal 2013 al 2015 è stata assessore alle politiche culturali e giovanili, pari opportunità e diritti degli animali del comune di Fiumicino.

Daniela Poggi: vita privata, chi è il marito

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa veramente poco. A quanto pare Daniela in passato ha avuto una storia d’amore con Walter Chiari.

Daniela Poggi: ultimo libro

Daniela Poggi ha pubblicato recentemente un libro dal titolo “Ricordami”.

Daniela Poggi: Instagram

Daniela Poggi ha un profilo Instagram. Con il suo account @daniela_poggi_official vanta oltre 5.000 followers.