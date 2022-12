Daniela Rambaldi, chi è la figlia di Carlo Rambaldi: età, lavoro, marito e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone che ogni pomeriggio ci tiene compagnia. Tra gli ospiti dell’appuntamento di oggi ci sarà anche Daniela Rambaldi, figlia dell’artista pluripremiato Carlo Rambaldi scomparso nel 2012, che parlerà proprio del papà. Ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamola più da vicino.

Cosa sappiamo su Daniela Rambaldi la figlia di Carlo Rambaldi

Il padre è stato un effettista e artista di fama internazionale vincitore di ben tre premi Oscar per gli effetti speciali e collaboratore, tra gli altri, di Steven Spielberg. Un vero “mito” nel suo settore in pratica. Di lui ancora oggi possiamo saperne anche i lati più intimi e privati grazie alla testimonianza della figlia Daniela e dei suoi fratelli. Il suo è un racconto di un genio visto con gli occhi di una bambina: “E’ stato un papà speciale – ha raccontato in un’intervista all’Internationalwebpost – e aveva un lavoro speciale dato che non andava in ufficio come i genitori delle mie amichette ma armeggiava in laboratori pieni di mostri”. La sua memoria di artista viene portata avanti proprio dai figli attraverso una fondazione a lui dedicata. Un modo per dare la possibilità a chi insegue questo sogno di realizzarlo. Particolarmente a cuore di Daniela Rambaldi c’è il progetto di un museo da intitolare al padre.

E.T. – L’extraterrestre

Daniela fu testimone diretta del prototipo di uno dei personaggi più iconici del cinema mondiale, quello di E.T. – L’extraterrestre divenuto poi un vero e proprio cult. A lei il papà e maestro chiese in anteprima, come si legge sul Corriere.it, “che ne pensi?”. Daniela, che aveva 11 anni all’epoca, ammise che “era simpatico anche se bruttino”. Quel modellino come tutti sappiamo fece la storia del cinema e uscì sul grande schermo nel 1982 sbancando al botteghino. La figlia in più occasioni ha raccontato la genesi di quel lavoro: “Era mezzanotte quando Spielberg chiamò mio padre (i due avevano già lavorato insieme per gli Incontri ravvicinati del terzo tipo, ndr) implorandolo di realizzare in fretta il personaggio dato che la produzione stringeva i tempi”. Fu un lavoro immane, continua la figlia, che portò Carlo a lavorare moltissime ore al giorno no-stop pur di rispettare i tempi.

La vita privata

Sulla vita privata di Daniela Rambaldi non abbiamo molte informazioni. Come detto però tra le sue attività principali c’è quella, insieme ai fratelli Vittorio e Alex, di tenere viva la memoria del papà attraverso le iniziative della fondazione e a progetti ad hoc. Possiede un account Instagram (che potete trovare qui) che conta poco meno di 2mila followers.