Daniela Spada: chi è la moglie di Cesare Bocci, età, lavoro, figli, malattia, Instagram

Andiamo a vedere chi è Daniela Spada, la moglie del noto attore e conduttore Cesare Bocci. Ormai volto noto della televisione sia per alcune sue partecipazioni a serie televisive come il Commissario Montalbano, ma anche per la conduzione di noti programmi televisivi, Bocci ha dovuto vivere momenti di estrema difficoltà nella sua vita privata a causa della malattia che ha colpito la moglie Daniela.

Chi è Daniela Spada

Daniela Spada ha 58 anni è sposata con Cesare Bocci dal 1993. Era una graphic designer ma dopo l’ictus ha dovuto decidere di cambiare lavoro e ha scelto di perseguire una sua passione: la cucina. Ha, perciò, conseguito un diploma in pasticceria e cucina e si è dedicata al food blogging aprendo anche una scuola di cucina.

La vita privata

Daniela e Cesare hanno avuto una figlia nel 2020, Mila, ma subito dopo la gioia della nascita della loro prima figlia hanno dovuto fare i conti con la malattia di Daniela: un ictus e un’embolia per le quali è stata in coma per 20 giorni. Non solo la coppia è stata capace di superare il terribile momento, per quanto Daniela ha avuto la forza di rimettersi in gioco anche professionalmente e di raccontare quanto le è successo in un libro. Un’opera che è anche una sorta di celebrazione dell’amore della coppia, perché Daniela evidenzia come il sostegno del marito sia stato prezioso per superare il momento difficile.

Daniela e Cesare sono molto uniti ancora oggi, l’esperienza negativa non ha fatto altro che rinsaldare un amore che già esisteva da lungo tempo e dopo quasi 30 anni di matrimonio sono più uniti che mai.

Instagram

Daniela Spada ha un suo account Instagram spadaxx che conta 1.342 follower e sul quale pubblica foto del suo lavoro come insegnante di cucina e momenti felici insieme al marito Cesare Bocci.