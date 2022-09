Daniele Bossari: ‘Ho avuto un tumore alla gola’. Come sta oggi

Non se lo aspettava nessuno, la notizia è arrivata come una doccia fredda, ma fortunatamente l’epilogo è dei migliori: Daniele Bossari, noto conduttore e personaggio del mondo dello spettacolo, per mesi ha combattuto in silenzio contro un tumore alla gola. Oggi è vivo, sta meglio e può raccontarlo.

Il post su Instagram di Daniele Bossari

Daniele Bossari si è raccontato e lo ha fatto su Instagram ai suoi migliaia di followers. Lo ha fatto con un post, una foto e una didascalia che non lascia spazio a dubbi. Ha ripercorso la malattia, i periodi bui, il coraggio e il senso di rinascita.

“Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita” – ha spiegato. “Per spiegarvi cosa mi é successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: “l’appeso”, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato. Mi é apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare”.

Daniele Bossari ha ripercorso i giorni più tristi, quelli di una battaglia lunghissima. Che ora, fortunatamente, si è conclusa. Lui ha vinto. E ha potuto contare sulla famiglia, gli amici, le persone che non l’hanno mai lasciato solo.