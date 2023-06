Daniele Schiavon tentatore a Temptation Island 2023? Chi è, età, Uomini e Donne, foto e Instagram

Daniele Schiavon, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, torna ufficialmente in televisione. Sempre su Canale 5, farà parte del cast di Temptation Island 2023. Per lui, all’interno del reality show, ci sarà il ruolo di tentatore. Non è la prima volta che, dal programma pomeridiano di Maria De Filippi, ex corteggiatori o tronisti ritrovano la celebrità prendendo parte al reality show delle coppie in crisi.

Daniele Schiavon a Temptation Island 2023

Schiavon è un ex calciatore, che nella sua carriera ha giocato prevalentemente nelle serie dilettantistiche del Lazio e di Roma. Ormai da diverso tempo è un volto televisivo, specialmente poi nella sfera dei reality show. Capello lungo e biondo con gli occhi scuri, si dimostra un vero latin lover all’interno dei programmi televisivi firmati Mediaset. Tra questi, non poteva mancare all’appello anche l’esperienza di Temptation Island, dove prenderà parte in qualità di corteggiatore al programma di Filippo Bisciglia.

Dal calcio a Uomini e Donne

Daniele Schiavon è ancora un calciatore professionista, anche se dal Luglio del 2022 risulta svincolato, dopo una magra esperienza in Serie D con l’Orvietana: per lui solo 6 partite in tutta la carriera, coronate anche con un assist nella Coppa Italia di Serie C. Insomma, il calcio oggettivamente non faceva per lui. Più fortunosa l’esperienza a Uomini e Donne, dove si è fatto conoscere al grande pubblico in qualità di corteggiatore.

Il salto a Temptation Island 2023

Gli autori di Temptation Island 2023 lo vorrebbero fortemente nel cast del programma, in quanto riprende gli standard voluti dal reality show: oggettivamente bello, conosciuto dal pubblico, piacente e soprattutto single. Attaccati da quasi un anno gli scarpini da calcio al chiodo, alla tv si è alternato anche nella veste di imprenditore. Daniele Schiavon, infatti, avrebbe aperto anche un ristorante sotto la sua gestione. Pur risultato tra i papabili di questa edizione del programma, bisognerà vedere se gli impegni con il ristorante gli consentiranno di prendere parte al reality show.

Qualche informazione su Daniele Schiavon

Nonostante il look da uomo maturo, il ragazzo ha appena 28 anni, essendo nato il 28 marzo del 1995 a Roma. Essendo nato nel mese di marzo, il suo segno zodiacale è l’Ariete. In passato è stato il fidanzato di Giulia Quattrociocche, ex tronista conosciuta nel programma di Uomini e Donne. Dopo la fine del loro amore, però, per Daniele ci sono state solo storie passeggere, che per importanza non hanno mai raggiunto i giornali di gossip o addirittura degli spazi nei programmi televisivi targati Mediaset.

Il fidanzamento con Giulia Quattrociocche

Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, come detto, si conobbero nel 2019 presso lo studio di Uomini e Donne. Lei all’epoca era la tronista del programma, mentre lui aveva il ruolo di corteggiatore. Pur riuscendo a conquistarla, la loro storia durerà solo un anno.

Instagram di Daniele Schiavon

Daniele Schiavon è rintracciabile al profilo Instagram @danieleschiavon16: ha 152 mila follower e segue 481 profili.