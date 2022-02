Dario Argento: chi è, età, carriera, film, ultimo film 2022, chi è la figlia Asia, foto, Occhiali neri e moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al cinema, anche Dario Argento con sua figlia Asia: insieme presenteranno il loro film ‘Occhiali neri’.

Dario Argento: chi è, anni, carriera

Dario Argento è nato a Roma il 7 settembre del 1940, figlio di Salvatore Argento, un produttore cinematografico romano di origini siciliane e di Elda Luxardo, una fotografa di moda brasiliana di origini italiane. Dario Argento è un cineasta noto in tutto il mondo, in particolar modo in Francia e negli Stati Uniti. E’ soprannominato il Maestro del brivido perché ha dedicato maggior parte della sua produzione al cinema horror e thriller. Tra i suoi lavori noti la Trilogia degli animali e la trilogia de Le tre madri.

Dario Argento: chi è la moglie, figlie

Dario Argento ha due figlie: Fiore, nata nel 1970, dal matrimonio con Marisa Casale durato dal 1966 al 1972 ed Asia, nata nel 1975, dalla relazione con l’attrice fiorentina Daria Nicolodi. Dario Argento nel 1974 ha avuto una breve relazione con l’attrice Marilù Tolo.