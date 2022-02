Dario Baldan Bembo, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, oggi, dove vive, chi è la moglie, figli, Sanremo, Amico è (testo)

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Dario Baldan Bembo, ma conosciamolo meglio!

Dario Baldan Bembo: chi è, età, carriera e canzoni

Dario Baldan Bembo è nato a Milano il 15 maggio del 1948 ed è un noto cantante, compositore e tastierista italiano, fratello di Alberto Baldan Bembo. Dario ha iniziato l’attività nel mondo musicale proprio insieme al fratello, poi nel 1966 ha avuto modo di conoscere Ico Cerutti, che lo ha portato nel Clan Celentano. Il suo primo grande successo è il celebre tema strumentale Djamballà, colonna sonora del film Il dio serpente. Ma non solo. Nella sua brillante carriera ha collaborato con Lucio Battisti, Franco Califano, Mia Martini, Renato Zero. Per quest’ultimo ha scritto le musiche e gli arrangiamenti di molte canzoni, fra cui Amico nel 1980, Sei più e Ed io ti seguirò.

Dario Baldan Bembo: chi è la moglie, figli e vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che il compositore si è sposato più volte.